‘United moet hem boven Hummels verkiezen, hij kan heel goed worden’

Michael Keane begon zijn loopbaan in de jeugd van Manchester United, maar van een doorbraak op Old Trafford kwam het nooit voor de verdediger. Uitleenbeurten aan Leicester City, Derby County, Blackburn Rovers en Burnley volgden, waarna die laatste club Keane in 2015 definitief overnam. In het shirt van the Clarets maakte hij dit seizoen indruk in de Premier League en er wordt al gesproken van een mogelijke terugkeer naar United.

Wat betreft voormalig speler en jeugdtrainer bij the Red Devils Paul McGuinness, zou het terughalen van Keane helemaal niet zo’n slechte keuze zijn: “Iets van een jaar geleden werd United in verband gebracht met Mats Hummels. Als je nou de interland tegen Duitsland bekeek (die door de Duitsers met 1-0 werd gewonnen, red.) en je was op zoek naar een speler voor de toekomst, dan zou je Keane boven Hummels verkiezen”, vertelt hij aan de Daily Telegraph.

“Hij is sneller, beter in de lucht en goed aan de bal. Hij heeft niet zoveel ervaring als Hummels, maar hij kent de club. Wat dat betreft is hij al een United-speler, dus hij er goed passen”, gaat McGuiness verder. “Hij heeft de potentie om heel goed te worden. Hij is beter aan de bal en minstens zo goed als de verdedigers die United op dit moment rond heeft lopen. Natuurlijk zou hij een succes kunnen worden.”