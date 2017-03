Duizendste duel Buffon ontsierd door vuurwerk: ‘Het is schandalig’

Gianluigi Buffon betreurt de gebeurtenissen in de tweede helft van het WK-kwalificatieduel met Albanië. Italië won weliswaar met 2-0, maar de wedstrijd werd tweemaal stilgelegd nadat supporters van de bezoekers vuurwerk op het veld wierpen, vlakbij de Albanese doelman Thomas Strakosha.

"Het was schandalig", baalt Buffon, die zijn duizendste officiële duel speelde. "Er waren momenten van eenheid en fair play in de wedstrijd, maar zoals zo vaak had een kleine groep niets met fair play. Ze vonden de slechtste manier om de aandacht op zich te vestigen", vertelt hij aan de Italiaanse media.

De 39-jarige Buffon kwam niet alleen voor de duizendste keer in actie, maar noteerde ook zijn 168ste interland. Daarmee is hij recordhouder in Europa. "Wij moeten als veteranen niet alleen onze bijdrage op het veld leveren, maar ook de juiste mentaliteit overbrengen aan de jongere generatie", doceert de routinier.