‘De bondscoach belde me op: ik had een Turkse naam, vond hij’

Niklas Süle heeft één interland voor Duitsland achter zijn naam en mag hopen op zijn tweede, want de verdediger behoort tot de selectie voor het WK-kwalificatieduel met Azerbeidzjan van zondag. In het verleden heeft Turkije echter een poging ondernomen om Süle te strikken, ondanks dat hij geen enkele band heeft met het land.

"Dat klopt", lacht de mandekker van TSG Hoffenheim, die in de zomer naar Bayern München verkast. "De bondscoach van Turkije Onder-16 belde me ooit. Hij wilde dat ik voor Turkije zou komen spelen. Mijn naam klonk Turks, vond hij. Ik moest hem teleurstellen. Mijn naam is niet Turks, maar Hongaars. Mijn vader had, hoewel hij hier is geboren, ook een Hongaars paspoort tot zijn zestiende."

Süle noemt het 'cool' om deel uit te maken van de A-ploeg van Duitsland. Het is echter geen teleurstelling als hij komende zomer uitkomt op het EK Onder-21, in plaats van op de Confederations Cup met het 'grote' Duitsland. "Absoluut niet, dat zijn twee grote evenementen", vertelt Süle aan TZ. "Het is een win-winsituatie voor mij. Ik kan na de Olympische Spelen weer op een groot toernooi spelen. En bijna ieder land zou blij zijn met een A-team dat zo sterk is als ons Onder-21-elftal."