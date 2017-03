Onthulling over Kluivert verbaast FC Twente: ‘Dit is abracadabra voor mij’

Bij FC Twente is verbaasd gereageerd op de onthullingen van de Volkskrant over Patrick Kluivert. Volgens het dagblad bouwde Kluivert in 2011 en 2012, toen hij trainer was van Jong FC Twente, een gokschuld op van ruim een miljoen euro. Een crimineel goksyndicaat zou de oud-spits al enkele jaren chanteren.

Kluivert zou gegokt hebben op wedstrijden van het eerste van de Enschedese club, toen hij beloftentrainer was. "Patrick geeft in het artikel aan dat hij in de tijd dat hij trainer was van de beloften het aan niemand heeft verteld en ook niet wilde dat het bij Twente bekend werd", zegt een woordvoerder van Twente tegen TC/Tubantia. "Het is dus ook volledig nieuw voor ons."

Michel Jansen was toentertijd assistent-trainer van Kluivert bij de beloften. Ook hij wist nergens van. "Dit is abracadabra voor mij. Ik heb hier nooit iets van gemerkt en ik ben niet de enige, want van wat ik er nu van hoor en lees wist niemand het", geeft Jansen aan. "Bij ons viel er niets op hem aan te merken. Hij was er altijd, en miste geen training. Patrick was ook altijd vrolijk en in voor een dolletje."