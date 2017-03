Bayern-aankoop wees Chelsea af: ‘Natuurlijk betekende het veel’

Voor een geschat bedrag van twintig miljoen euro maakt Niklas Süle in de zomer de overstap van TSG Hoffenheim naar Bayern München. De verdediger, wiens komst in januari al werd aangekondigd, stond ook in de belangstelling van Chelsea. Hij besloot dat het voor zijn ontwikkeling beter was om in Duitsland te blijven.

"Ik kreeg de aanbiedingen op ongeveer hetzelfde moment", laat de enkelvoudig international weten in gesprek met TZ. "Natuurlijk betekende het veel voor me dat de koploper van de Premier League interesse in mij had. Maar het voelde voor mij beter om in de Bundesliga te blijven. Bayern is dan een geweldige bestemming. Er is geen grotere club ter wereld."

Süle krijgt in München te maken met moordende concurrentie. Het lijkt niet aannemelijk dat hij zich meteen in de basis knokt, daar Carlo Ancelotti beschikt over spelers als Javi Martínez, Mats Hummels en Jérôme Boateng. Toch zegt de 21-jarige Süle niet bang te zijn. "Integendeel. Ik geloof dat ik van allebei ongelooflijk veel kan leren", vertelt de jongeling, als hem wordt gevraagd naar Hummels en Boateng. "Als ik Mats en Jérôme iedere dag in actie zie, kan dat mij ook naar een heel ander niveau tillen."

"Het zijn heel ervaren spelers met ongelooflijk veel rust aan de bal. Het is geweldig om te zien hoe Mats opbouwt met links of met rechts. Jérôme heeft zijn dynamiek, zijn atletische bouw en zijn dominantie in de duels", prijst Süle zijn toekomstige ploeggenoten. "Als ik speel, is dat waarschijnlijk aan de zijkanten. Ik hoop dat ik daar beter van word en dat de keus uiteindelijk op mij valt."