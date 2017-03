‘Als er al een nieuwe Suárez zou zijn, is die voor ons onbetaalbaar’

Luis Suárez werd in 2006 voor een bedrag van circa 1,5 miljoen euro de duurste aankoop ooit van FC Groningen. De aanvaller bleek zijn transfersom meer dan waard en behoort inmiddels tot de absolute wereldtop. Volgens algemeen directeur Hans Nijland was het succes eenmalig: het gaat Groningen niet lukken om weer zo'n speler binnen te halen.

De komst van 'de nieuwe Suárez' naar Groningen noemt Nijland een utopie. "We scouten nog steeds in Zuid-Amerika, maar als er al een nieuwe Suárez zou zijn, is die voor ons onbetaalbaar", verklaart de beleidsbepaler bij FC Noord. "Wij moeten een categorie lager zoeken. Bij jongens van zeventien of achttien jaar maak je nog een kans."

Groningen staat momenteel twaalfde en boekte op 14 januari de enige zege van het huidige kalenderjaar. De club is dan ook van plan om nieuwe spelers te halen. "We hebben wel onderkend dat er een stapje bij moet. En neem van mij aan: we gaan ons deze zomer roeren op de transfermarkt. We doen geen concessies aan ons ambitieniveau."