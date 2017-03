‘Iceman’ Bergkamp: ‘Dat begon met een muurtje en is inmiddels een fort’

Dennis Bergkamp staat in de voetbalwereld niet bekend als openhartig. De assistent-trainer van Ajax zoekt de media niet op en opereert liever in de luwte, lijkt het. Toch kan Bergkamp zich niet vinden in de bijnaam the Iceman, die hij bij Arsenal kreeg. "Een misverstand als je het mij vraagt."

Bergkamp zegt wel degelijk openhartig te zijn. "Ik weet dat ik altijd koeltjes ben overgekomen op de mensen. Maar dat is puur de buitenkant", legt de oud-topvoetballer uit op de website van Ajax. Bergkamp kreeg als speler weleens te horen dat hij 'nooit met een glimlach' speelde. "Je zag het inderdaad nooit aan me, maar van binnen glimlachte ik zeker wel. Mensen verwachten vreugde en verdriet aan de buitenkant te zien. Bij mij gebeurt het allemaal van binnen."

Door de jaren heen heeft Bergkamp geleerd zichzelf af te sluiten voor kritiek van buitenaf. Dat begon met een 'muurtje', vertelt de 47-jarige Amsterdammer. "Maar dat is inmiddels een fort. Wanneer je eenmaal binnen de muren van het fort bent, leer je me écht kennen en weet je bijvoorbeeld dat ik ook heel humoristisch en droog kan zijn."