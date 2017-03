‘Real Madrid? Juventus? Hij moet zich eerst nog meer bij Ajax verbeteren’

Matthijs de Ligt ging afgelopen zondag, twee dagen na zijn uitnodiging voor het Nederlands elftal, flink in de fout in de competitiewedstrijd tegen Excelsior (1-1). De piepjonge verdediger van Ajax meldde zich een dag later bij Oranje en stond de pers gewoon te woord. "Dat hoort erbij", zo stelt Barry Hulshoff, de man die de tiener op allerlei gebieden adviseert.

"Ja, hij heeft zondag een kostbare fout gemaakt tegen Excelsior. Nou en?", zo vraagt Hulshoff zich in gesprek met het NRC Handelsblad af. "Wij vonden dat hij gewoon zijn verhaal moest doen. Zie het als persoonsvorming. En daarna lekker naar binnen, de sfeer opsnuiven en genieten van de entourage."

Hulshoff wilde na zondag vooral weten hoe De Ligt met een dergelijke misstap omspringt én hoe hij het verwerkt. De oud-voetballer wil dat de verdediger zijn loopbaan zorgvuldig opbouwt. Een salarisverhoging is de volgende stap, zo was al met Ajax afgesproken. "De meeste spelers maken elk jaar een stap voorwaarts, maar Matthijs maakt elk half jaar een stap. Maar we willen niet te veel zwaaien met de worst die er is. Real Madrid, Juventus? Allemaal nicht im frage. Hij moet zich eerst nog meer verbeteren."