Mbappé staat voor debuut: ‘Zijn spel heeft veel rumoer veroorzaakt’

Kylian Mbappé loopt volgens Hugo Lloris niet naast zijn schoenen. De achttienjarige sensatie van AS Monaco wordt door de internationale pers voortdurend gelinkt aan een zomerse transfer, maar daar lijkt Mbappé zich weinig van aan te trekken. "Hij komt heel rustig op me over", vertelt Lloris.

Dit seizoen was Mbappé goed voor 19 doelpunten in 32 officiële duels. In de laatste 14 duels scoorde hij 12 keer. Zijn goede vorm leidt mogelijk tot een debuut voor Frankrijk: de aanvaller behoort voor het eerst tot de selectie van les Bleus en kan speeltijd krijgen in en tegen Luxemburg. "Overal wordt over hem gepraat, zelfs in Engeland", geeft de Franse aanvoerder Lloris aan. "Zijn optredens hebben veel rumoer veroorzaakt, maar volgens mij heeft hij zich daarvan afgesloten."

Paris Saint-Germain Arsenal, Manchester United, Tottenham Hotspur, Juventus, Internazionale, Barcelona en Real Madrid werden al met Mbappé in verband gebracht. "Op jonge leeftijd oogt hij al heel volwassen", merkt Lloris op. "Wat hij presteert bij Monaco, is indrukwekkend en een goed teken voor de toekomst. Als hij hard blijft werken, heeft hij alle kwaliteit om een geweldige carrière tegemoet te gaan."