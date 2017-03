Sneijder wil duidelijkheid van Galatasaray: ‘Dan is het mooi geweest’

Wesley Sneijder weet nog niet of hij ook komend jaar voor Galatarasay speelt. De middenvelder heeft een contract tot medio 2018 met de Turkse topclub, die mede door het topsalaris van de Oranje-international met financiële problemen kampt. Sneijder erkent dat hij over zijn toekomst nadenkt. "Ik wil ook graag weten wat Galatasaray zelf wil", zo vertelt de spelmaker in het Algemeen Dagblad.

"Ze hebben grote schulden, maar hoe kijken ze naar bijvoorbeeld het team van volgend jaar?", zo vraagt Sneijder, die bezig is aan zijn vijfde seizoen in Istanbul, zich openlijk af. "Als we van beide kanten niet op één lijn zitten, moeten we na al die fantastische jaren ook eerlijk zijn tegen elkaar, vind ik. Dan is het mooi geweest."

Sneijder erkent dat komend seizoen een belangrijk jaar is als hij recordinternational van Oranje wil worden én het WK in Rusland wil meemaken. Een club in China of de Verenigde Staten neemt in dat kader risico's met zich mee. "Dat laat ik meewegen natuurlijk. China was wel concreet, maar voor mij is het nooit een serieuze optie geweest. Amerika? Dat is wel één van de leukere, interessantere opties. Je hebt ook de Emiraten nog of iets dergelijks, of terugkeren naar Nederland. Dan heb je de meest logische mogelijkheden wel gehad."