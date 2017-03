‘We waren verrast hoe Depay open stond voor interpretatie van voetbaldata’

Databasebureau Sci Sports heeft een rol gespeeld in de transfer van Memphis Depay naar Olympique Lyon. Mede dankzij de bevindingen van het bureau, dat data gebruikt om nieuwe inzichten in het voetbal te kunnen genereren, grepen Everton, Fenerbahçe en clubs uit Italië en Spanje achter de Oranje-international, die ervoor koos om Manchester United in januari in te ruilen voor L'OL.

Het in Enschede gevestigde SciSports kan op basis van data goede inschattingen maken van de potentie van een voetballer. Depay nam het databasebureau uiterst serieus. "Dat was wel heel gaaf", zegt oprichter Giels Brouwer in TC Tubantia. "Memphis bleek een hele goede gast, die er alles voor over heeft te slagen in het topvoetbal. Wij waren zelfs een beetje verrast hoe open hij stond voor onze interpretatie van voetbaldata. Het was een beeld dat je niet verwacht bij de Depay die je van tv kent."

SEG, het managementbureau van Depay, was benieuwd welke club het beste bij de ex-speler van PSV zou passen. Everton had al drie linksbuitens op de loonlijst staan, terwijl Depay bij Olympique Lyon maar één echte concurrent zou hebben. "In onze gesprekken had hij aangegeven dat vertrouwen en onomstreden zijn voor hem belangrijke punten zijn. Dat nemen wij dan mee."

Sci Sports gaf Olympique Lyon door als meest voor de hand liggende bestemming. "Het leuke is dat het nu ook goed uit lijkt te pakken. Wij vertelden Memphis tijdens ons bezoek ook dat in onze Sci-skill met analyses van alle voetballers ter wereld hij nog altijd naar voren komt als speler met de hoogste potentie. Dat moet er dan alleen in de juiste omgeving uitkomen."