Bas Dost schoot keihard in de lach: ‘Ik kon daar heel veel geld verdienen’

De verrichtingen van Bast Dost in het tenue van Sporting Portugal bleven ook in China niet onopgemerkt. Tianjin Quanjian probeerde afgelopen maand een spits uit Europa naar China te halen, probeerde het bij Nikola Kalinic, Mario Mandzukic én Bas Dost, en pikte uiteindelijk Alexandre Pato van Villarreal op. De club uit Lissabon weigerde de topscorer van de Liga NOS te laten gaan.

"Toen mijn zaakwaarnemer mij vertelde van die Chinese belangstelling en dat er daadwerkelijk een bod was uitgebracht in de buurt van de veertig miljoen schoot ik keihard in de lach", zegt Dost in het Dagblad van het Noorden. "Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Veertig miljoen, dat is toch niet normaal."

Dost, 27 jaar, maakte afgelopen zomer voor minimaal tien en maximaal twaalf miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar os Leoes. Het is een schot in de roos gebleken. Na 33 officiële duels staat de teller op 26 treffers en dus zag het bestuur geen reden om de Oranje-international na ruim een half jaar al te laten gaan.

Dos heeft vrede met het standpunt van Sporting. "Er sprak ook heel veel waardering uit naar mij toe dat ze die veertig miljoen hebben laten lopen. Ik vond het niet erg hoor, ik zat helemaal niet op China te wachten. Natuurlijk, ik denk dat ik daar heel veel had kunnen verdienen, maar ik heb hier ook een goed salaris."