‘Tottenham Hotspur wil profiteren van betalingswijze rondom Janssen’

Tottenham Hotspur gaat Vincent Janssen komende zomer verkopen, zo schrijft onder meer The Daily Mirror zaterdag. Volgens de Engelse krant is de eventuele verkoop van de aanvaller geen financieel fiasco voor de Premier League-club, daar de aankoopprijs naar verluidt in termijnen aan voormalig werkgever AZ wordt betaald.

Janssen is naar eigen zeggen fysiek in orde, zijn geringe aantal optredens bij Tottenham ten spijt. "'Natuurlijk ben ik niet tevreden over het aantal speelminuten in de afgelopen maanden", zo vertelde de Oranje-international afgelopen week. "Maar ik blijf positief. Bovendien draait het hartstikke goed bij Tottenham Hotspur. Dan ga ik niet als enige speler lopen zeiken. Dat heeft geen enkele zin."

Janssen, 22 jaar, kwam niet verder dan één velddoelpunt en vier rake strafschoppen in 31 officiële duels voor Tottenham en heeft moeite met het systeem van manager Mauricio Pochettino. De Engelse krant schrijft dat de aanvaller naar Nederland zou kunnen terugkeren en dat zijn vertrek na een jaar niet voor een schokgolf binnen de financiële huishouding zal zorgen.

Janssen werd voor minimaal 20 en maximaal 22 miljoen euro van AZ overgenomen, maar het transferbedrag zou zogezegd naar verluidt in termijnen worden betaald. Met het geld dat vrijkomt door het vertrek van de Nederlander wil Pochettino zijn selectie van een nieuwe impuls voorzien. Janssen en de geblesseerde Harry Kane zijn de enige spitsen in de A-selectie. Pochettino gebruikte vaak aanvallende middenvelder Heung-Min Son in de punt van de aanval.