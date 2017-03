‘Crimineel goksyndicaat chanteert Kluivert al jaren wegens gokschuld’

Patrick Kluivert wordt al enkele jaren gechanteerd door een goksyndicaat, zo schrijft de Volkskrant. De oud-voetballer, nu directeur voetbalzaken van Paris Saint-Germain, zou in 2011 en 2012 een schuld op van ruim een miljoen euro hebben opgebouwd bij criminelen. Het syndicaat oefende grote druk op Kluivert uit om de schuld te betalen, zo blijkt uit vertrouwelijke justitiële documenten en onderzoek van de krant.

Kluivert bouwde een schuld op bij een crimineel goksyndicaat door wekelijks voor grote bedragen te wedden op voetbalwedstrijden. In februari 2015 werden vijf leden van het goksyndicaat gearresteerd door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Bij huiszoekingen in binnen- en buitenland werden documenten gevonden die naar Kluivert verwezen. Later dat jaar werd hij als getuige verhoord. Kluivert is geen verdachte in de zaak, die vermoedelijk eind dit jaar door de rechtbank wordt behandeld.

Justitie heeft geen aanwijzingen dat Kluivert betrokken was bij matchfixing. Uit justitiële documenten blijkt wel dat de voormalig Oranje-international in 2011 en 2012, toen hij trainer was van de beloften van FC Twente, heeft gegokt op wedstrijden van het eerste elftal. Met die weddenschappen verdiende hij 15.669 euro. Die praktijken waren destijds niet expliciet verboden, inmiddels wel. Kluivert zegt tegen de Volkskrant dat hij met de situatie in zijn maag zit en niet 'on the record' wil reageren.

De schuld van Kluivert zou inmiddels via tussenpersonen gedeeltelijk zijn afgelost. Het restant, ruim zeven ton, zou binnen de onderwereld zijn verhandeld. Daardoor is niet duidelijk bij wie Kluivert nog in de schulden staat. Tijdens zijn verhoor door de FIOD zei Kluivert dat hij zich niet bedreigd voelde door de criminelen, maar een vriend die hem hielp zijn schuld af te betalen zei tijdens zijn eigen verhoor het tegenovergestelde. Volgens advocaat Gerard Spong is zijn cliënt 'uitsluitend slachtoffer in deze zaak' en heeft hij 'geen enkele strafbare betrokkenheid gehad bij het manipuleren van voetbalwedstrijden'.