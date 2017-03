Brits voetbal in shock: ‘Ja, hij heeft een vreselijke breuk in zijn been’

Séamus Coleman staat voor onbepaalde tijd aan de kant. De nationale voetbalbond van Ierland bevestigt via de officiële kanalen dat de rechterverdediger een beenbreuk heeft overgehouden aan het WK-kwalificatieduel met Wales (0-0). Coleman was in de 68e minuut het slachtoffer van een roekeloze tackle van Neil Taylor, die rood kreeg.

"Ja, hij heeft een vreselijke breuk in zijn been", zo reageerde bondscoach Martin O'Neill. "Séamus is een fantastische voetballer en een fantastisch persoon. Dit is een hard gelag voor die jongen, voor zijn club en voor ons." Ronald Koeman maakte dit seizoen bij Everton veelvuldig gebruik van de diensten van Coleman, die na de tackle zuurstof kreeg toegediend en per brancard van het veld ging. In het ziekenhuis werd de ernst van de blessure duidelijk.

De zware blessure van Coleman heeft voor een lawine aan steunbetuigingen gezorgd. (Oud-)Voetballers en veel clubs uit de Premier League wensen de rechterverdediger via diverse sociale media-kanalen beterschap en een snel herstel. Chris Coleman, bondscoach van Wales, verzekerde na afloop dat Taylor 'wanhopig' in de kleedkamer zat. "Hij is niet het type speler voor zulke overtredingen. Hij weet zelf hoe erg het is om een zware blessure te hebben."