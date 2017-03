Isco lacht om tekengeld van twintig miljoen euro: ‘Ongelooflijk verhaal’

Isco heeft vrijdagavond zijn stilte over de berichtgeving rondom zijn persoon doorbroken. De middenvelder van Real Madrid wordt de laatste weken nadrukkelijk in verband gebracht met Barcelona, dat de Spaans international op het hart zou hebben gedrukt dat hij geen nieuwe verbintenis met los Merengues moet ondertekenen.

Het huidige contract van Isco met Real Madrid loopt medio 2018 ten einde. Spaanse media verzekerden dat Barcelona bereid was om de spelmaker een tekenpremie van twintig miljoen euro uit te keren, verspreid over vijf jaar, als hij volgend jaar zomer transfervrij naar het Camp Nou zou komen. "Een ongelooflijk verhaal", zo verzuchtte Isco na het WK-kwalificatieduel tussen Spanje en Israël (4-1).

Isco wilde hoe dan ook niet aangeven hoe zijn toekomst eruitziet. "Voetballers worden altijd met geruchten geconfronteerd", zo vervolgde de maker van de 4-1 in Gijón. "We zijn het gewend. Nu is er minder voetbal en moeten sommige media bepaalde dingen verzinnen. Ik spreek met mijn voeten en ik probeer het team altijd te helpen."

Isco en Real Madrid hebben elkaar nog niet gevonden in een nieuw contract. De 24-jarige spelmaker kwam medio 2013 voor veertig miljoen euro over van Málaga. Het ligt voor de hand dat Real Madrid komende zomer tot verkoop zal overgaan als de A-international geen aanstalten maakt om zijn verbintenis te verlengen.