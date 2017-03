Spanje haalt uit tegen Israël en houdt gelijke tred met Italië

Spanje heeft een belangrijke overwinning richting het WK van 2018 geboekt. Het team van bondscoach Julen Lopetegui was vrijdagavond een maatje te groot voor Israël, dat in Groep G nu vier punten minder heeft dan la selección española en tot aan de krachtmeting in Gijón nog geen enkel WK-kwalificatieduel had verloren: 4-1.

Spanje domineerde in de eerste 45 minuten en ging verdiend met 2-0 de rust in. Toch had Israël enkele gevaarlijke uitbraken. Een inzet van Eran Zahavi ging maar net naast het doel van David de Gea, die twee minuten voor rust een kopbal Lior Refaelov van dichtbij uitstekend keerde. Een schot op de paal van Thiago Alcántara op de paal was een voorbode van de openingstreffer van David Silva in de dertiende minuut.

Jordi Alba bezorgde de bal met een pass door de benen van Eli Dasa bij Silva, die het leer vervolgens eveneens door de benen van Ofir Marciano mikte: 1-0. Vlak na de redding van De Gea op de kopbal van Refaelov verscheen de 2-0 op het scorebord. Na een heerlijke pass van Thiago kon Vitolo oog in oog met Marciano slechts een zwak schot produceren, maar de doelman faalde en zag hoe de bal langzaam zijn doel in ging: 2-0.

Diego Costa gooide de wedstrijd zes minuten na rust in het slot. Na een corner van Thiago kopte de aanvaller de bal bij de tweede paal tegen de touwen: 3-0. Silva leek daarna nog zijn tweede te maken, maar de paal stond in de weg. Een rebound van Refaelov, na een inzet van Rami Gershon op het aluminium, was het een na laatste wapenfeit. De voor Andrés Iniesta ingevallen Isco schoot vlak voor tijd de 4-1 binnen.