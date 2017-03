‘Go Ahead Eagles en Maaskant ’in grote lijnen‘ akkoord over contract’

Robert Maaskant staat de rest van het seizoen voor de selectie van Go Ahead Eagles, zo verzekert het Algemeen Dagblad vrijdagavond. Volgens de krant wordt de 48-jarige trainer zaterdag gepresenteerd bij de Deventer club, die afgelopen week afscheid nam van Hans de Koning. De club wil de berichtgeving nog niet bevestigen.

Maaskant was sinds zijn vertrek in oktober 2015 bij NAC Breda niet meer werkzaam als trainer. "Ik kan daar nu nog niets over zeggen”, reageert technisch manager Dennis Bekking, die wel liet weten ‘er zo goed als uit te zijn’ met de nieuwe trainer. De krant schrijft dat Go Ahead Eagles en Maaskant 'in grote lijnen' een akkoord hebben bereikt. De oefenmeester zal naar verluidt maandag, als de selectie een vrij weekend achter de rug heeft, van start gaan.

Go Ahead Eagles is geen onbekend terrein voor Maaskant, die in 1990 als speler actief was in De Adelaarshorst. Daar keerde hij zes jaar later als assistent-trainer terug. In 2003 werd hij hoofdtrainer van de toenmalige eerstedivisionist. De Koning promoveerde met Go Ahead Eagles naar de Eredivisie na een indrukwekkende serie in de Jupiler League Play-Offs. Uiteindelijk kreeg hij in de Eredivisie slechts 27 duels de tijd van de leiding.

Go Ahead Eagles staat na vier nederlagen in de laatste vijf competitieduels onderaan in de Eredivisie. De Deventer club heeft met twee punten minder dan ADO Den Haag, drie punten minder dan Roda JC Kerkrade en vier punten minder dan Excelsior.