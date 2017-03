Sneijder vermoedelijk op de bank in Sofia: ‘Het einde is in zicht'

Wesley Sneijder moet vrezen voor een reserverol tegen Bulgarije. Op de afsluitende training in Sofia kreeg Davy Klaassen vrijdagavond de voorkeur op het middenveld, terwijl Quincy Promes de linksbuitenpositie innam. Sneijder is niet in grootse vorm bij Galatasaray, maar voelt nog wel de motivatie om zichzelf te bewijzen.

Zaterdag zei bondscoach Danny Blind dat hij spelers niet oproept als ze enkel buiten het veld hun waarde hebben. "Ik vond het wel heel belangrijk dat hij dat zei. Het moet niet zo zijn dat ik alleen buiten de lijnen belangrijk ben", reageert Sneijder daarop in gesprek met NUsport. "Dan gaat het niet werken. Daar kennen jullie mij ook goed genoeg voor."

Sneijder zegt te merken dat 'het einde in zicht komt'. Na het WK 2018 zit zijn interlandloopbaan erop, voorspelt de linkspoot. "Als ik het gevoel krijg dat ik het allemaal niet meer kan bijbenen, dan stop ik er mee. Maar dat doe ik zeker niet voor mijn 131ste", verzekert Sneijder, die daarmee doelt op zijn 131ste interland. Recordhouder Edwin van der Sar staat op 130; Sneijder heeft er momenteel 126.