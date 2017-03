De Mos mist ‘on-Nederlandse krachtpatser’ Babel: ‘Zeker nu Janssen ziek is’

Ryan Babel speelde in november 2011 zijn laatste interlands voor Oranje, maar heeft volgens Aad de Mos voldoende laten zien om een rentree te rechtvaardigen. De aanvaller hielp Besiktas vorige week donderdag met twee doelpunten aan een overwinning op Olympiacos (4-1). Toch besloot Danny Blind om de ex-Ajacied niet in zijn selectie op te nemen.

"In principe wel", reageert De Mos op de vraag van NUsport of Blind goede keuzes heeft gemaakt. "Wel ben ik onder de indruk van Ryan Babel bij Besiktas. Zeker nu Vincent Janssen ziek is, had ik een sterke, gelouterde jongen erbij willen zien. Babel is bijna on-Nederlands in zijn kracht."

De Mos beschrijft het huidige Oranje als 'een beetje boos en grieperig'. "Ik had daar wel een krachtpatser als Babel tussen willen zien lopen", geeft de analist aan. Blind koos ervoor om Luuk de Jong op te roepen vanwege het afhaken van de zieke Vincent Janssen. Zaterdagavond neemt Oranje het op tegen Bulgarije.