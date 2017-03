Turkije houdt zicht op WK-ticket na vroege opleving competitietopscorer

Turkije heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de jacht op een WK-ticket. Het team van Fatih Terim boekte in Antalya een 2-0 zege op Finland, dankzij vroege doelpunten Cenk Tosun. Turkije heeft acht punten verzameld en gaat daarmee over IJsland (zeven punten) heen in Groep I. Lijstaanvoerder Kroatië staat op tien punten; nummer twee Oekraïne heeft er evenals Turkije acht. Alle concurrenten hebben wel een duel tegoed.

Cenk scoorde in maart 2016 voor het laatst namens Turkije, maar had tegen Finland slechts dertien minuten nodig om tweemaal toe te slaan. Aan zijn eerste doelpunt ging een voorzet vanaf de linkerflank van Ismail Köybasi vooraf, die via een fraaie hakbal van Olcay Sahan werd verlengd. Bij de tweede paal kon Cenk van dichtbij binnenwerken. Even later kopte de topscorer van de Süper Lig knap diagonaal raak, na een corner van Selçuk Inan.

In totaal staat de aanvaller op vijf doelpunten voor Turkije, waarvan vier tegen Scandinavische landen gemaakt werden. Zijn vroege opleving bleek geen voorbode voor een doelpuntrijke wedstrijd, want het bleef bij 2-0 in Antalya. Kort voor tijd werd Cenk afgelost door FC Twente-spits Enes Ünal, die de lat raakte. De ploeg van Terim boekte de tweede zege op rij, nadat Kosovo in november ook met 2-0 werd geklopt.