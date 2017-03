Gesprek met Manolev bezorgde Wijnaldum succes: ‘Toen sprak ik hem ook’

Georginio Wijnaldum staat zaterdagavond tegenover een voormalig ploeggenoot, Stanislav Manolev. Beiden kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij PSV en staan zaterdagavond tegenover elkaar in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Nederland. Wijnaldum en Manolev hebben al contact met elkaar gehad.

"Ik spreek hem regelmatig", vertelde Wijnaldum, daags voor de wedstrijd in Sofia. "Voor de wedstrijd die wij met Liverpool tegen Arsenal speelden, sprak ik hem ook en daarna scoorde ik. Hij mag zijn best doen, wij moeten zorgen dat we winnen."

Wijnaldum weet dat het belang van een zege in Sofia groter is dan zijn eigen glorie. "We moeten gewoon winnen, dat weet iedereen. Het maakt niet uit met welke spelers, al is het natuurlijk wel vervelend als spelers wegvallen. Het is jammer, maar dan moeten anderen opstaan. We moeten niet blijven hangen in teleurstelling."