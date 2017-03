Blind maakt keuze tussen twee nieuwkomers: ‘Ik ben er al uit’

Danny Blind is van plan een verdediger te laten debuteren in de wedstrijd tegen Bulgarije van zaterdagavond. De bondscoach van het Nederlands elftal kan geen beroep doen op Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma, terwijl Stefan de Vrij niet fit genoeg lijkt om te starten. Daardoor mogen Matthijs de Ligt en Wesley Hoedt hopen op een plek in het centrum van de achterhoede.

"Het wordt inderdaad sowieso een debutant. Ik ben er wel uit, maar heb nog niet de tijd gehad om het met de spelers te bespreken", verklaart Blind vrijdagavond op de persconferentie. De Vrij kampt met een 'heel onschuldige' scheenbeenblessure en heeft volgens de keuzeheer nog niet volledig kunnen trainen. "Het is een zwelling of een bloeduitstorting in het scheenbeen. Normaliter zakt dat binnen één of twee dagen weg, maar er zit nog wat klem. Hij kan zijn voet nog niet vrij bewegen."

Voorin krijgt Bas Dost vermoedelijk een basisplek. Ondanks het afhaken van Vincent Janssen wil Blind zijn keuze voor de topscorer van Portugal echter nog niet bevestigen. "Bas Dost? Dat zou zomaar kunnen. Het is altijd een tegenvaller als mensen wegvallen in die laatste fase. Je wil posities dubbel bezet hebben", citeert Voetbal International. "Qua accenten vraagt Dost wel iets anders dan Janssen. Bas moet meer bediend worden van de zijkanten, dat is logisch."