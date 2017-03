Terugkeer Van Persie in De Kuip lijkt utopie: ‘Je moet het nooit geloven’

Cor Pot ziet Robin van Persie in de zomer niet terugkeren naar Feyenoord. Maandag berichtten Türkiye en Fanatik over de wens van RVP om Fenerbahçe te verlaten voor zijn ex-werkgever, maar Pot gelooft er niets van. "Hij blijft volgens mij gewoon daar", verzekert de assistent-trainer van de Turkse topclub in gesprek met RTV Rijnmond.

"Je moet nooit geloven wat de Turkse media over Van Persie schrijven", doceert de rechterhand van Dick Advocaat. Pot denkt wel dat Van Persie het niveau nog makkelijk aankan. Hij noemt zijn landgenoot 'veruit de beste speler' van Fenerbahçe. "Maar heeft regelmatig lichte pijntjes. Hij doet er alles aan om fit te zijn en laat zelfs mensen uit Nederland overkomen om hem daarbij te helpen."

Van Persie, 33 jaar, speelt sinds 2015 voor de grootmacht uit Aziatisch Istanbul. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 16 doelpunten in 31 duels; deze jaargang staat Van Persie na 18 wedstrijden op 6 treffers. Zijn contract loopt door tot medio 2018. Indien het tot een transfer komt, moet Feyenoord dus een afkoopsom betalen. Bovendien zal Van Persie qua salaris flink moeten inleveren.