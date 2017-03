FC Twente strikt talentvolle Belg: ‘Dit is een grote club’

Jorn Brondel gaat aan de slag bij FC Twente. De 23-jarige doelman heeft vrijdagavond een contract getekend dat hem tot de zomer van 2021 aan de club in Enschede bindt. De Belg komt over van Lierse SK.

Brondeel, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor NAC Breda, speelde voor achtereenvolgens KSC Oosterzele, Verbroedering Denderhouten, KSC Lokeren, Zulte Waregem en Royal Antwerp alvorens hij bij Lierse terechtkwam. Twente heeft een ‘relatief beperkte transfersom’ betaald, zo communiceert men via de officiële kanalen.

“Ik ben blij dat ik hier heb getekend en kijk er naar uit om straks voor Twente uit te komen”, aldus Brondeel. “Twente is een grote club, die ik natuurlijk ken van spelers als Ruiz, Chadli, Rosales en trainer Preud’homme. Twente heeft een prachtig stadion en een grote aanhang. Ik heb nu nog een belangrijke taak bij NAC om het seizoen tot een mooie einde te brengen en dan hoop ik vanaf komend seizoen een mooie rol van betekenis te kunnen spelen hier.”

“Met het vertrek van Sonny Stevens en de intentie om Joël Drommel volgend seizoen te verhuren zodat hij meer vlieguren kan maken, is het goed dat we in dit stadium al Brondeel hebben vastgelegd”, licht directeur Jan van Halst toe. “We hebben hem uitgebreid bekeken en hij heeft dit seizoen bij NAC nog eens bewezen dat hij een talentvolle keeper is. We zijn blij met zijn komst en hebben er vertrouwen in dat hij het bij Twente goed gaat doen.”