Talent van Paris SG droomt groot: ‘Ik wil de Ballon d’Or winnen’

Nanitamo Jonathan Ikoné laat zich dit seizoen verhuren aan Montpellier, maar het is de grote droom van de achttienjarige linksbuiten om te slagen in het eerste elftal van Paris Saint-Gemain. De linkspoot spiegelt zich wat dat betreft aan Kingsley Coman, die na een periode bij PSG uitgroeide tot een voetballer van formaat.

Ikoné noemt Coman, die uitkomt voor Bayern München, in een interview met Goal ‘een voorbeeld’: “Kijk maar naar zijn loopbaan, dan begrijp je het. Hij kan tegenstanders zo makkelijk passeren. Hij is geen speler die vaak scoort, maar geeft wel veel assists. Dat is wat ik ook wil doen. Ik probeer op het veld soms te doen wat Coman zou doen, maar ik heb nog niet dezelfde kwaliteiten. Hopelijk krijg ik die wel.”

Ikoné zegt dat hij ook een voorbeeld neemt aan spelers als Riyad Mahrez en Neymar en dat hij het maximale uit zijn loopbaan wil halen. “Ik heb een droom en die is niet veranderd: ik wil de Ballon d’Or winnen. Ik heb echter nog een lange weg te gaan, dus mijn eerstvolgende doel is om voor een Champions League-ploeg te spelen. Ik heb nog niets bereikt, maar blijf wel hopen en dromen.” Ikoné speelde dit seizoen tien competitiewedstrijden.