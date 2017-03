Zeldzame kritiek op Kanté: ‘Hij is geen type zoals Zidane’

N'Golo Kanté is dit seizoen de absolute uitblinker op het middenveld van Chelsea, maar in de nationale ploeg van Frankrijk geniet de kuitenbijter een minder onomstreden status. Voormalig Frans international Frank Leboeuf zegt gecharmeerd te zijn van Kanté, maar twijfelt over diens persoonlijkheid.

"Kanté hoort absoluut thuis in de basisopstelling van de Franse ploeg, maar ik denk niet dat hij de mentaliteit van een leider heeft", vertelt Leboeuf in gesprek met Sky Sports over zijn landgenoot, die vorig jaar de Premier League won met Leicester City. "Hij is een ongelofelijke soldaat, een strijder, maar hij heeft niet de persoonlijkheid van een leider."

"Bij Chelsea rekent manager Antonio Conte op hem, maar hij heeft Kanté nooit de leidersrol op het middenveld gegeven. De stijl van Kanté is er niet één van een leider", vervolgt de oud-verdediger van onder meer Strasbourg en Chelsea. "Hij is geen type zoals Zinédine Zidane was. Hij is timide en mist het benodigde bereik van een leider, alsook de technische bagage."