‘Real Madrid? Het was nog veel te vroeg geweest voor een vertrek’

Borussia Dortmund plukte Julian Weigl in de zomer van 2015 voor een slordige vijf miljoen euro weg bij tweededivisionist 1860 München en die transfer blijkt een schot in de roos. De 21-jarige middenvelder is een dragende speler in het elftal van Thomas Tuchel en tekende onlangs een nieuw contract met die Borussen, ondanks de vermeende interesse van onder meer Real Madrid.

"Mijn belangenbehartigers hebben me verteld over de interesse, maar het meeste hebben zij voor mij achtergehouden. Het had ook geen zin gehad om het mij te vertellen, omdat het nog veel te vroeg was voor een vertrek", tekent 11Freunde op uit de mond van Weigl, die voorlopig nog tot medio 2021 vastligt in het Signal Iduna Park.

"Ik kan me voorstellen dat ik nog lang bij Dortmund blijf", vervolgt de Duits international. "Ik heb het gevoel dat ik een belangrijke rol kan spelen in een ploeg waar nog veel rek in zit. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren grote successen kunnen boeken. De jongere spelers zullen meer ervaring opdoen en dus consistenter worden", besluit Weigl, die dit seizoen in totaal 32 keer in actie kwam voor Dortmund.