Wenger claimt akkoord met Suárez: ‘Hij wilde naar Arsenal komen’

Arsène Wenger deed in 2013 verwoede pogingen om Luis Suárez naar Arsenal te halen, maar een bod van 46 miljoen euro plus één symbolische pond leek toen ontoereikend om de Uruguayaan los te weken bij Liverpool. Suárez bleef uiteindelijk op Anfield en verkaste een jaar naar Barcelona, maar volgens Wenger had de aanvaller zijn zinnen aanvankelijk gezet op een transfer naar Arsenal.

"Het had niet veel gescheeld", verzekert de manager van the Gunners in gesprek met beIN Sports. "We hadden overeenstemming bereikt met Suárez, maar we waren op het verkeerde been gezet door een clausule in zijn contract die later niet bleek te bestaan. We hadden echter een akkoord met de speler. Je kan het hem vragen. Ik ben ervan overtuigd dat hij naar Arsenal wilde komen”, aldus Wenger.

Suárez tekende vervolgens een sterk verbeterd contract met Liverpool en kreeg na afloop van het seizoen alsnog zijn gewenste transfer. Barcelona betaalde in de zomer van 2014 ruim tachtig miljoen euro voor de diensten van de inmiddels dertigjarige spits, die met de Spaanse grootmacht onder meer de Champions League won.