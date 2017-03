‘Mertens krijgt jaarsalaris van twintig miljoen euro aangeboden’

Dries Mertens is in bloedvorm en dat is Fabio Cannavaro niet ontgaan. De Italiaanse trainer zou de vleugelaanvaller in de zomer graag naar Tianjin Quanjian willen halen, zo meldt Il Roma. De promovendus schijnt bereid te zijn om Mertens een jaarsalaris van twintig miljoen euro aan te bieden.

Als de 29-jarige Belg op die aanbieding gaat, wordt hij in één klap een van de best betaalde voetballers van de wereld. Hij heeft nu nog een contract tot medio 2018 bij Napoli, maar de onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst schijnen stroef te lopen. Mertens kon in de winterse transferperiode overigens ook al naar China verkassen.

De 55-voudig international veegde dat voorstel van tafel, zo erkende hij in februari: “Je hebt daar bijvoorbeeld ook de smog, dus het leek ons geen gezonde leefomgeving. Ik besloot daarom te weigeren en ik kan je vertellen dat het lastig is zo’n aanbod naast je neer te leggen.” Mertens scoorde dit seizoen al 25 keer in 36 wedstrijden.