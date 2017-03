Blind roept De Jong op als vervanger van zieke Janssen

Luuk de Jong sluit aan bij het Nederlands elftal. Danny Blind heeft de 26-jarige aanvaller van PSV opgeroepen als vervanger van Vincent Janssen, die zich op het laatste moment vanwege ziekte moest afmelden bij de bondscoach.

Blind verwacht volgens de NOS dat De Jong op tijd in Sofia is om vrijdagavond mee te doen aan de afsluitende training voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. De KNVB maakte eerder op de vrijdag nog bekend dat er geen vervanger voor Janssen opgeroepen zou worden, maar Blind heeft dus toch anders besloten.

De Jong, die dit seizoen negen keer scoorde in 34 officiële wedstrijden in clubverband, zat in de voorselectie voor de duels met Bulgarije en Italië. Hij viel echter net als Bart Ramselaar, Davy Pröpper, Marten de Roon, Tim Krul en Leroy Fer af. Als De Jong in actie komt tegen Bulgarije, dan speelt hij zijn dertiende interland.