‘Als Sneijder niet specifiek ‘op 10’ kan spelen, is hij een blok aan je been’

Waar Wesley Sneijder jarenlang de sterkhouder was van het Nederlands elftal, is de middenvelder van Galatasaray tegenwoordig geen zekerheidje meer in de basiself. Een middenveld met Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum en Davy Klaassen lijkt de voorkeur te hebben van bondscoach Danny Blind. De afgelopen interlands werd Sneijder geposteerd op de linkerflank, als ‘hangende linksbuiten’. Aad de Mos vindt dat experiment niet geslaagd.

"Als hij niet specifiek 'op 10' kan spelen, is hij een blok aan je been”, zegt de oud-trainer in gesprek met NUsport. “De bondscoach zoekt nu als het ware een parkeerplaats voor hem, met zo'n experiment op linksbuiten. In een 3-4-3-systeem zou het nog kunnen, dan kan je zijn tekortkomingen het beste compenseren. Maar dan pas je het systeem aan voor één speler en daar heb ik een hekel aan. Als Sneijder niet in de basis staat, hoef je hem ook niet meer op te roepen. Blind is misschien bang dat hij half Nederland over zich heen krijgt, maar die harde keuze moet hij durven maken."

De nieuwe leider op het middenveld speelt volgens De Mos niet bij AS Roma of Liverpool, maar bij Ajax. "Strootman vind ik meer teamspeler dan leider, Wijnaldum ook”, legt De Mos uit. “Klaassen heeft wat mij betreft meer leidersbloed, die beschikt over het gif om medespelers aan te sporen. Dan bots je wel eens met scheidsrechters, maar dat hoort erbij als echte leider. Je hebt nou eenmaal leiders, teamspelers en 'idioten' in een selectie. De idioten staan voorin en beslissen de wedstrijd voor je, de leiders bewaken de balans binnen het team. Robben is bijvoorbeeld meer een 'idioot' dan een leider."