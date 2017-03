VZ Talentscout - PSV en Manchester United scouten ‘voetbalmonster’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Yusuf Yazici, middenvelder uit Turkije.

In aanloop naar het WK in Brazilië werd er bij de berichtgeving over het Nederlands elftal vaak gesproken over de Gouden Driehoek. Arjen Robben, Wesley Sneijder en Robin van Persie werden gezien als degenen die Oranje bij de hand moesten nemen en in Trabzon leunt men eveneens op een select gezelschap aan voetballers. Vier namen vormen volgens Türkiye de ‘Grote Vier’, zo schreef men eerder deze week in een analyse. Het gaat om centrale verdediger Ugur Demirok, aanvallende middenvelder Yusuf Yazici, buitenspeler Olcay Sahan en doelpuntenmaker Dame N’Doye.



Dit kwartet was in het huidige kalenderjaar al goed voor tien doelpunten en tien assists en daardoor is zelfs de derde plaats in de Süper Lig nog in zicht voor Trabzonspor. De speler die de meeste indruk maakt, is Yazici. Nadat Mehmet Ekici uit de selectie werd gezet omdat hij niet wilde meewerken aan een transfer, greep de twintigjarige Yazici zijn kans. De linkspoot maakte in februari 2016 zijn debuut en staat inmiddels op 7 doelpunten en 10 assists in 23 officiële duels. Toen bondscoach Fatih Terim zaterdag de selectie van Turkije bekendmaakte, verraste het velen dan ook dat Yazici niet op de lijst stond.

Yazici zal er zelf niet echt om malen. Hij staat bekend als een vastberaden voetballer, een koele kikker. Geld doet hem niets en het spelplezier dat hij momenteel onder Ersun Yanal ondervindt, zal hij als vanzelfsprekend niet zomaar in een ander team óók ondervinden. Toch valt het niet uit te sluiten dat het talent na dit seizoen in een andere ploeg speelt, want Turkse media als Habertürk en Sporx weten dat scouts van Manchester United en PSV hem in de gaten houden. “PSV gaat een bod uitbrengen wanneer het scoutingsrapport overtuigt”, zo viel er op de website van Sporx zelfs te lezen.



Het is de vraag of Yazici zelf überhaupt open staat voor een transfer, want hij groeide op in het centrum van Trabzon en heeft er altijd van gedroomd om het tenue van De Storm van de Zwarte Zee om zijn schouders te dragen. “Dat is onbetaalbaar”, zei hij in februari. In maart voegde hij eraan toe: “Ik zal niet in dezelfde val trappen waarin zoveel spelers zijn getrapt die het geld achterna zijn gegaan. Ik ga gewoon zo door. Ik leef mijn droom en ben daar erg dankbaar voor.” Voor het geld hoeft Yazici het inderdaad niet te doen. Hij verlengde onlangs zijn contract tot medio 2022 en strijkt een jaarsalaris op van 65.000 euro.

Het lijdt geen twijfel dat Yazici elders meer kan verdienen, maar met rijk worden is de jeugdinternational nooit bezig geweest. “Ik heb niet voor niets mijn contract met twee jaar verlengd. Ik blijf hier vechten voor het succes van Trabzonspor. Ik hoop dat iedereen mij blijft steunen. Ik ben nog maar pas aan mijn reis in het profvoetbal begonnen en heb nog veel te leren”, sprak hij. Yazici heeft in ieder geval de steun van het Trabzonspor-publiek, want voor die mensen is hij al de favoriet. En daarnaast ziet een groot aantal voetbalfans hem dus voor de nationale ploeg van Terim spelen.

Waar liggen de kwaliteiten van Yazici eigenlijk? Sporx kwam tot de volgende conclusie: ‘Hij is rustig en kalm, totdat het beginsignaal klinkt. Dan verandert hij in een voetbalmonster. Dominantie aan de bal, spelintelligentie, handelingssnelheid; dat zijn zijn belangrijkste kwaliteiten. Er werd vroeger getwijfeld aan zijn fysieke capaciteiten, maar Yazici is daarom dubbel zo hard gaan trainen en overleefde alle elftallen. Hij heeft harder gewerkt dan alle anderen, miste geen training. Hij zou en moest het halen’. Yazici heeft het nu dus gehaald en mét hem verloor Trabzonspor dit jaar nog niet één wedstrijd. Voor volgende week zondag staat het uitduel met Rizespor op het programma en wie weet zijn de scouts van Man United en PSV dan ook weer aanwezig op de tribunes.

Naam Yusuf Yazici

Geboortedatum 29 januari 1997

Club Trabzonspor

Positie Aanvallende middenvelder

Sterke punten Trap, inzicht, diepgang