‘FC Twente slaat toe en hengelt Iers-Zweedse aanvaller binnen’

FC Twente gaat zich versterken met Lukas Browning Lagerfeldt, een achttienjarige linksbuiten van IF Brommapojkarna. De deal is volgens Fotbollskanalen op een haar na rond, maar sportief directeur Robert Björknesjö wil dat tegenover de website nog niet bevestigen.

“Als we iets concreets hebben, dan communiceren we dat via onze website. Ik heb verder niets toe te voegen aan de huidige situatie”, aldus de bestuurder van de tweedeklasser uit Zweden. Browning Lagerfeldt speelt normaal gesproken overigens bij de Onder-19 van Brommapojkarna, maar traint ook regelmatig mee met het eerste elftal.

Het talent, met een Zweedse moeder en een Ierse vader, werkt zijn interlands af voor Zweden en maakt deel uit van de Onder-18 van de nationale ploeg. Hij heeft momenteel een aflopend contract bij Brommapojkarna en lijkt dat dus niet te verlengen.