Frank de Boer: ‘Qatar barst van het geld, de temperatuur is perfect’

Het WK van 2022 wordt georganiseerd door Qatar. De manier waarop het mondiale eindtoernooi door de FIFA werd toegewezen deed veel stof opwaaien, maar Frank de Boer verwacht dat het een groot succes gaat worden. Voor het eerst in de geschiedenis wordt het WK gehouden in de wintermaanden november en december. De Boer, die zijn loopbaan afsloot in Qatar, weet dat de omstandigheden in die maanden perfect zijn om te voetballen.