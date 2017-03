‘Transfer De Vrij in de maak na persoonlijk akkoord met Internazionale’

Stefan de Vrij lijkt op weg naar Internazionale. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft de club uit Milaan een akkoord bereikt met de Nederlands international over een vierjarig contract. Inter moet echter nog wel een akkoord zien te bereiken met Lazio over de transfersom. Volgens de Italiaanse sportkrant gaat De Vrij bij Inter drie miljoen euro per jaar verdienen.

Over wat de ex-Feyenoorder moet kosten bestaat onduidelijkheid. Toen De Vrij in verband werd gebracht met clubs als Manchester United, Chelsea en Manchester City, had voorzitter Claudio Lotito het over een transfersom van 35 miljoen euro. Omdat het contract van De Vrij bij Lazio in de zomer van volgend jaar afloopt, hoopt Inter op een wat lager bedrag. Zij zetten in op achttien tot twintig miljoen euro.

De 25-jarige De Vrij is bezig aan zijn derde seizoen bij Lazio. Hij werd opgeleid bij Feyenoord en brak door in Rotterdam, de stad die hij na het WK van 2014 verliet voor Rome. Scouts van zijn beoogde nieuwe werkgever zitten zaterdagavond op de tribune in Bulgarije bij de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje. Ook wordt De Vrij door Inter bekeken in de aankomende interland tegen Italië.