Duitse doelpuntenmachine zet punt achter loopbaan: ‘De tijd is rijp’

Kevin Kuranyi heeft een punt achter zijn loopbaan gezet. De 35-jarige aanvaller zat sinds zijn vertrek bij TSG Hoffenheim, afgelopen zomer, zonder club en heeft besloten dat hij niet meer op zoek gaat naar een nieuwe werkgever.

Kuranyi werd nog even genoemd bij clubs als Haladás, Dynamo Moskou, Schalke 04 en Napoli, maar zal zijn actieve carrière dus niet meer vervolgen. “De tijd is er rijp voor. Ik ben 35 jaar geworden en wil graag meer tijd maken voor andere dingen”, zo laat de in Brazilië geboren Duitser optekenen door het Deutschen Presse-Agentur.

Kuranyi speelde achtereenvolgens voor VfB Stuttgart, Schalke 04, Dynamo Moskou en Hoffenheim en maakte in clubverband in totaal 212 doelpunten in 550 wedstrijden. Hij speelde 52 interlands, negentien treffers, en won één prijs. Met Schalke sleepte hij in 2005 de DFL-Ligapokal in de wacht.