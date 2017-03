‘Als zelfs een land als Nederland zich niet plaatst, wie zijn wij dan?’

Het Nederlands elftal neem het zaterdag op tegen Bulgarije en treft daar in Stanislav Manolev en Nikolay Mihaylov twee oude bekenden. Die laatste keepte in het verleden enkele seizoenen voor FC Twente en kent het Nederlandse voetbal dus goed. Hij weet dan ook wat hij kan verwachten van Oranje en legt de druk volledig bij de tegenstander neer.

“Het niveau van het hele Bulgaarse voetbal is de laatste tien jaar enorm gedaald. Een paar jongens spelen nog op het hoogste niveau. Het kwaliteitsverschil binnen de selectie is vrij groot. We moeten alles weer van onderaan opbouwen. Niemand verwacht iets van ons”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Mihaylov weet echter ook dat het Nederlands elftal niet meer het niveau heeft van een zestal jaar geleden. Desondanks denkt de sluitpost dat de ogen zaterdag op Oranje gericht zullen zijn. Aan Bulgarije is het dan de taak om het de bezoekers moeilijk te maken.

Volgens Mihaylov is de kans om zich te meten met tegenstanders als Nederland en Frankrijk vooral een mooie gelegenheid voor jonge spelers om zich te meten met de top, al sluit hij een stuntje niet uit: “In een poule als deze zijn wij uiteindelijk een maatje te klein. Als zelfs een land als Nederland zich niet plaatst voor een EK, wie zijn wij dan? Maar reken maar dat we er alles aan gaan doen om een goed resultaat te halen. En dat zit er, met een beetje geluk, misschien best in.”