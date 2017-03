Totti heeft knoop over toekomst doorgehakt: ‘Misschien verandert het nog’

De veertigjarige Francesco Totti is er in zijn hoofd uit wat hij na dit seizoen gaat doen. De routinier lijkt bezig aan zijn laatste seizoen als voetballer in het shirt van AS Roma, maar hij wil niet uitsluiten dat hij er nog een seizoen aan vastplakt. Wanneer hij wel besluit te stoppen met voetballen, dan wil hij aan de slag als trainer of scout.

“Ik denk veel na over wat ik wil gaan doen, maar ik weet ook dat voetbal mijn leven is”, zegt Totti op de Italiaanse televisie in het programma van Maurizio Costanzo. “Ik houd ervan om te voetballen, al is het wel jammer dat ik niet zo veel meer speel als vijf of tien jaar geleden. Maar ik respecteer de keuzes die worden gemaakt, ook door Luciano Spalletti.”

Het lijkt erop dat Totti bezig is aan zijn laatste seizoen, al wil hij dat nog niet bevestigen. “Ik ben er in mijn hoofd wel uit, maar ik zeg er nog niets over want misschien verander ik nog wel van gedachte. Of ik blijf voetballen, of ik word trainer, maar mij zal je niet achter een bureau zien zitten. Dan vertrek ik liever en ga ik aan de slag als scout.”