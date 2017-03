Kluivert: ‘Hij is een voorbeeld voor mij, ik ben wel een beetje jaloers’

Justin Kluivert legde donderdag een sterke partij op de mat in de EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje Onder-19 tegen Finland (1-0). De buitenspeler van Ajax vormde een grote bedreiging voor de Finse defensie en stond met een assist aan de basis van het enige doelpunt van de wedstrijd. Matthijs de Ligt zou in eerste instantie ook aantreden tegen de talenten van Finland, maar hij mocht zich melden bij het grote Oranje, een ontwikkeling waar Kluivert met jaloezie naar heeft gekeken.

"Hij is een voorbeeld voor mij. Ik ben ook wel een beetje jaloers", zegt Kluivert tegenover het Dagblad van het Noorden. "Het plan is om daar ooit te komen, maar eerst wil ik met Oranje Onder-19 naar het EK in Georgië."

De talentvolle buitenspeler brak dit seizoen door bij Ajax onder trainer Peter Bosz. Net als bij zijn club liet Kluivert bij Oranje Onder-19 zien een groot talent te zijn. Het was haast een wonder dat het donderdag op Sportpark Marsdijk in Assen slechts bij één assist bleef. "Ik had inderdaad wel twee of drie assists kunnen hebben. Helaas ging de bal er steeds niet in", aldus Kluivert.