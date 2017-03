‘Wat leuk was aan Johan, en voor sommigen minder; hij wist het altijd beter’

Op de dag dat het precies een jaar geleden is dat Johan Cruijff overleed, haalt Sjaak Swart herinneringen op over zijn voormalige ploeggenoot. De twee speelden jaren samen in het shirt van Ajax en bouwden een sterke band op, die altijd stand hield. Swart herinnert Cruijff zich als een echte winnaar, die altijd wilde winnen, zelfs met biljarten.