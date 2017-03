Wijnaldum: ‘Je moet wel karakter hebben om PSG te weigeren’

Georginio Wijnaldum verliet PSV in 2015 voor Newcastle United, toen nog een laagvlieger in de Engelse Premier League. De Liverpool-middenvelder kon ook naar Paris Saint-Germain, maar die stap vond hij te groot. Hij wilde zich eerst bewijzen op het hoogste niveau, voordat hij de stap naar de absolute top zou maken.

Het afwijzen van PSG pakte goed uit, want bij the Magpies dwong hij een transfer naar Liverpool af. “Ik wist dat ik bij Newcastle United zeker zou gaan spelen. Ik dacht: als ik het in de Premier League laat zien, zal niemand meer twijfelen. Ik wist dat ik het kon, maar topclubs moesten het ook zeker weten", vertelt de Oranje-international in gesprek met Trouw. “Je moet wel karakter hebben om nee te zeggen tegen Paris Saint-Germain. Ik had het gelukkig. Ik heb het nog steeds, denk ik."

Waar hij bij Liverpool van onschatbare waarde is, weet hij zijn stempel bij Oranje nog niet te drukken. De vergelijking met Clarence Seedorf is snel gemaakt. “Ik weet niet wat het is. Het blijft lastig als je maar een week bij elkaar bent."