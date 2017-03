‘Bij Ajax weten ze wat ik kan, ik had Neres totaal in m’n zak’

Django Warmerdam speelt dit seizoen op huurbasis voor PEC Zwolle, maar de linksback heeft een definitieve doorbraak bij Ajax, dat hem verhuurt aan de Zwollenaren, nog niet uit zijn hoofd gezet. De verdediger stond donderdag tijdens een geheim oefenduel tegenover zijn eigenlijke werkgever en genoot van de kans om indruk te maken op zijn trainers en medespelers.

“Ik wil voor mijn kans gaan bij Ajax. Ik weet wat ik kan en bewijs dat dit seizoen bij PEC Zwolle. Ik heb de jeugdopleiding doorlopen bij Ajax en dan droom je om door te stoten naar het eerste elftal. Daar wil ik de komende jaren voor gaan”, vertelt hij in gesprek met De Stentor. Warmerdam trof donderdag miljoenenaanwinst David Neres: “Ik had ‘m totaal in de zak”, knipoogt hij.

“Al moet ik eerlijk zeggen dat Neres aanvallend niet heel veel deed. Neemt niet weg dat ik voor mezelf en lekkere wedstrijd heb gespeeld, maar dit soort potjes liggen niet onder een vergrootglas. Bij Ajax weten ze echt wel wat ik kan. Het is vooral leuk om al die oude bekenden terug te zien”, sluit Warmerdam af.