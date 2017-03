‘Blind krijgt pas op wedstrijddag duidelijkheid over twijfelgevallen’

Danny Blind leek aan het begin van de week met een nagenoeg fitte selectie naar de interland tegen Bulgarije toe te kunnen werken, maar de afgelopen dagen zijn er toch wat twijfelgevallen ontstaan voor de belangrijke wedstrijd in Sofia. Verschillende spelers hielden pijntjes over aan de trainingen, terwijl er ook een griepvirus rondwaart in de selectie. De bondscoach weet naar verluidt zaterdag pas hoe zijn selectie er precies voor staat.

Vincent Janssen en Kevin Strootman zijn de belangrijkste slachtoffers van die laatstgenoemde plaaggeest. De middenvelder van AS Roma lijkt inmiddels wel weer genoeg hersteld om aan de bak te kunnen, maar hij moet wel hopen dat hij geen terugval krijgt, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. De spits van Tottenham Hotspur, die toch al onder druk staat vanwege zijn gebrek aan speeltijd, moest daarentegen donderdag de training laten schieten met griepverschijnselen en koorts. Als Janssen de wedstrijd niet haal, speelt Bas Dost sowieso.

Dan kampt Stefan de Vrij nog met een blessure aan zijn scheenbeen, waardoor hij donderdag weinig inbreng had tijdens de besloten training. Wesley Hoedt en Bruno Martins Indi vormden door de afwezigheid van de Lazio-verdediger het centrale duo. Arjen Robben, Daley Blind en Georginio Wijnaldum kampten de afgelopen week eveneens met kleine kwetsuren, maar zij lijken zaterdag wel inzetbaar te zijn.