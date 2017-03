Koeman: ‘Ze hebben het makkelijker zonder zijn kritische visie’

Vrijdag is het precies een jaar geleden dat Johan Cruijff overleed en de Ajax-icoon wordt nog altijd flink gemist in de voetbalwereld. Ronald Koeman maakte Cruijff als trainer van Barcelona van dichtbij mee en had na hun gezamenlijke periode in Catalonië nog regelmatig contact met de oud-aanvaller. De huidige coach van Everton denkt dan ook nog vaak terug aan zijn ervaringen met Johan Cruijff.

“Zelf heb ik diverse foto’s in mijn trainerskamer hangen bij Everton waar Cruijff op staat, maar op ons trainingscomplex hangt ook een grote actiefoto van Cruijff”, vertelt hij aan De Telegraaf. “Wat je vooral mist in de huidige voetballerij is zijn totale onafhankelijke, compromisloze en vaak extreme denkwijze over voetbal en zijn mening over wat hij ziet of wat er bij clubs of bonden gebeurt. Ze hebben het gemakkelijker zonder zijn kritische visie, die voor sommigen misschien onnavolgbaar was, maar daarom niet minder raak.”

Volgens Koeman dwong Cruijff zijn mede- en tegenstanders om scherp te blijven. Als hij een situatie bij the Toffees tegenkomt, denkt de Nederlandse coach nog regelmatig terug aan Cruijff en stelt hij zichzelf de vraag: ‘Hoe zou Johan dat hebben aangepakt en opgelost?’. “Cruijffs geest en visie waren nog altijd rond en dat zal zeker in mijn geval lang zo blijven. Omdat hij richtingbepalend is geweest voor mij en ik bijna dagelijks ervaar dat hij me heeft geïnjecteerd met zijn Cruijff-virus.”