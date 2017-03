‘Dat zegt dat ze twijfelen aan een keeper die altijd keept bij PSV’

Jeroen Zoet was in de interlands tegen Griekenland en Zweden de nummer één onder de lat bij het Nederlands elftal en dacht dat tegen Frankrijk en Luxemburg opnieuw te worden. Bondscoach Danny Blind koos in die wedstrijden echter voor Maarten Stekelenburg, tot schrik van Zoet zelf. De doelman van Everton is er tegen Bulgarije niet bij, maar dat geeft geen garantie op een basisplaats voor de PSV’er.

De oefenmeester kan namelijk ook nog kiezen uit Jasper Cillessen en Michel Vorm en heeft naar buiten toe nog geen duidelijkheid gegeven: “En dat zegt misschien wel iets over hoe ze tegen Jeroen Zoet aankijken. Want hij keept wél wekelijks en Cillessen en Vorm niet. Dat er niet meteen duidelijkheid was, zegt in elk geval dat ze twijfels hebben over een keeper die week in, week uit keept bij PSV”, analyseert Joop Hiele tegenover het Algemeen Dagblad.

Volgens de oud-doelman is het ook geen probleem om een doelman te kiezen die met zijn specifieke kwaliteiten beter in kan spelen op het spel van de tegenstander: “Voor die manier van bekijken valt best iets te zeggen. Een keeper kiezen met exact de kwaliteiten om de sterke punten van de tegenstander te neutraliseren, het heeft toch wel iets.”