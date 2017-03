‘Pogba is geen speler die 25 keer scoort, maar kan dat wel worden’

Manchester United legde afgelopen zomer een transferrecordbrekend bedrag neer om Paul Pogba terug te halen van Juventus, maar de Fransman krijgt in zijn eerste seizoen na zijn rentree in de Premier League geregeld te maken met kritiek. Nemanja Vidic ziet het echter wel zitten in de middenvelder en denkt dat zijn prijskaartje voor onrealistische verwachtingen zorgt.

“Het hangt ervan af wat de mensen van hem verwachten. Ik denk dat de markt op dit moment gestoord is. Om de speler te halen die je nodig hebt, moet je idioot veel geld neerleggen. Paul is een geweldige speler, maar zijn kwaliteiten liggen niet bij het maken van 25 doelpunten per seizoen. Zijn sterke punt is dat hij overal op het veld iets kan creëren en tien of vijftien keer scoort”, vertelt de oud-verdediger aan Beyond the Pitch.

“Wat betreft zijn potentie en zijn echte kwaliteiten, kan hij wel zijn spel veranderen en een speler worden die 20 of 25 doelpunten maakt. Ik denk dat het moeilijk is als mensen Pogba zien en iets verwachten wat niet bij zijn spel hoort”, gaat Vidic verder. “Natuurlijk heeft hij goede dingen gedaan. Misschien heeft hij nog niet zijn beste spel laten zien, maar hij heeft veertig wedstrijden gespeeld en zijn aanwezigheid is ook belangrijk. Ik weet zeker dat hij het volgend seizoen nog beter gaat doen.”