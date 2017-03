Sneijder: ‘Ongelukkig, dan moet ik met m’n schoentjes aan de lijn blijven’

Een plek op het middenveld bij het Nederlands elftal lijkt voor Wesley Sneijder zo langzamerhand geen optie meer te zijn en een experiment om hem hangend op linksbuiten te laten spelen liep tegen Luxemburg ook niet uit op een onverdeeld succes. Toch wil de routinier die positie niet meteen afschrijven en is hij bereid daar tegen Bulgarije opnieuw aan te treden.

“Of ik heb gezegd dat ik daar niet meer wil spelen? Nee, bij Galatasaray heb ik ook op die positie gespeeld. Als je bepaalde tegenstanders hebt waarin je vanuit die positie tussen de linies kan komen, is het vergelijkbaar met de nummer tien positie”, analyseert hij tegenover de NOS. “Tegen Luxemburg was het een beetje ongelukkig.”

“We hadden Luxemburg anders verwacht, maar er waren geen linies. Dan moet ik met m’n voetbalschoentjes aan de lijn blijven, dan is het niet mijn positie”, gaat hij verder. Sneijder is van mening dat hij achter de spitsen nog steeds het best tot zijn recht komt. Of hij zaterdag ook op die positie aan zal treden, weet hij echter niet: “We zullen het zien.”