‘Ödegaard mag weleens wat meer in het krachthonk aan de slag’

Martin Ödegaard werd afgelopen winter met veel bombarie door sc Heerenveen opgepikt bij Real Madrid, maar vooralsnog is de samenwerking tussen de Friese club en het toptalent geen doorslaand succes. In tien wedstrijden was Ödegaard pas betrokken bij twee doelpunten en dat heeft ook de verwachtingen in zijn vaderland Noorwegen doen dempen.

"Misschien maar beter ook, want er staat wel erg veel druk op hem", zegt landgenoot André Bergdölmo, die tussen 2000 en 2003 voor Ajax speelde, in het Algemeen Dagblad over de middenvelder. Ödegaard debuteerde op vijftienjarige leeftijd voor Strömsgodset IF en tekende niet veel later een zesjarig contract bij Real Madrid.

"Bij Strömsgodset stond het hele elftal in het teken van Ödegaard. Negen voetballers die voor hém werkten. In het tweede elftal van Real Madrid was de verdeling al iets beter, maar nu bij Heerenveen leert hij pas echt wat het is om prof te zijn", denkt Bergdölmo, die Ödegaard adviseert om ook buiten het veld in zichzelf te investeren. "Hij mag weleens wat meer in het krachthonk aan de slag."