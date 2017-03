Buffon: ‘Misschien eindig ik wel als Zidane en deel ik een kopstoot uit’

De jaren beginnen langzamerhand te tellen voor Gianluigi Buffon. De doelman is weliswaar nog altijd de eerste keus tussen de palen bij Juventus en de Italiaanse nationale ploeg, maar met zijn 39 jaar lonkt het onvermijdelijke einde van zijn loopbaan. Een datum ontbreekt nog, maar Buffon zegt wel alvast nagedacht te hebben over de wijze waarop hij zijn afscheid ziet.

"Hoe ik mijn laatste wedstrijd voorstel?", vraagt Buffon zich hardop af in gesprek met Sky Italia. "Misschien eindig ik wel zoals Zinédine Zidane en geef ik iemand een kopstoot op het veld", vertelt de sluitpost met een knipoog, refererend naar de actie van de Fransman in zijn laatste duel als professional. In de WK-finale in 2006 tegen Italië werd Zidane van het veld gestuurd na een kopstoot aan het adres van Marco Materazzi.

"Maar voordat ik denk aan de manier waarop ik mijn carrière wil beëindigen, moeten we ons eerst met Italië plaatsen voor het WK van 2018 in Rusland", vervolgt Buffon. "Misschien speel ik mijn laatste wedstrijd in Rusland. Ik heb voorlopig nog echter voldoende tijd om erover na te denken." Italië speelt vrijdagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië.